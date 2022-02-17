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Общество

Самозанятые владельцы ЛПХ теперь могут получить субсидии. Кто? Как? За что? Разбираемся с Россельхозбанком

Согласно постановлению Правительства РФ, с 2022 года граждане, которые ведут личные подсобные хозяйства и официально зарегистрированы как самозанятые, получат доступ к господдержке. Россельхозбанк отвечает на самые популярные вопросы по законодательному нововведению и объясняет, кто и как может получить субсидии.

1. Какова цель нового нормативного акта, чего хочет добиться государство?

С точки зрения простых россиян, постановление поддержит самозанятых, у которых есть личные подсобные хозяйства (ЛПХ). В масштабах страны это ещё один стимул для производства сельхозпродукции, насыщения внутреннего рынка отечественными продуктами, импортозамещения, повышения доходов сельского населения.

2. Я – владелец ЛПХ. Как понять, распространяется ли на меня доступ к субсидиям?

Обязательный критерий получения права на субсидию – регистрация владельца ЛПХ в качестве самозанятого.

3. На что именно предоставляется субсидия? Какого она размера?

Субсидия предоставляется на возмещение части ваших затрат на:

- производство овощей открытого грунта;

- производство картофеля;

- производство молока;

- развитие мясного скотоводства;

- развитие овцеводства и козоводства.

То есть не все направления деятельности вашего ЛПХ можно поддержать субсидиями. К примеру, если вы держите пасеку и продаёте мёд, то субсидия в нынешней редакции постановления вам не полагается.

Размер субсидии определяется каждым регионом самостоятельно.

4. Куда мне обращаться за оформлением субсидии?

Для оформления субсидии надо обращаться в муниципальные органы власти, например, в местный департамент или министерство сельского хозяйства. По результатам рассмотрения заявки ЛПХ включается в реестр на финансирование. Субсидии выделяются в порядке очередности.

5. Какие документы надо собрать для получения субсидии?

Так как субсидия – это государственные средства, то государству требуется документальное доказательство того, что вы действительно занимаетесь сельским хозяйством на вашем ЛПХ. Вы должны предоставить документы, которые подтверждают ваши траты на ЛПХ.

В стандартный набор сведений входят:

- заявление о предоставлении субсидий;

- паспорт члена ЛПХ;

- справка о постановке на учет (снятии с учета) в качестве плательщика налога на профессиональный доход;

- выписка из похозяйственной книги, подтверждающая ведение производственной деятельности не менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления субсидии;

- документы, подтверждающие затраты на производство сельхозпродукции и развитие сельскохозяйственных отраслей, на которые можно оформить субсидию (договоры купли-продажи, товарные накладные, платежные документы, акты приема-передачи, товарные чеки, выписки из банка и иные документы, подтверждающие факт оплаты приобретения основных средств или расходных материалов, использованных при производстве продукции, на которую предоставляется субсидия);

- справка-расчет суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на производственную деятельность, на которую можно оформить субсидию.

6. Это единовременная выплата или я могу получить субсидию несколько раз?

Выплата не является единоразовой. Ее можно получать неоднократно на основании оценки эффективности использования субсидии и в соответствии с приоритетными подотраслями агропромышленного комплекса, определенными региональными органами управления в соглашениях о предоставлении субсидии.

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