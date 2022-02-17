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Происшествия

За нападение на продавца и кражу шоколада жителя Локнянского района заключили под стражу

20-летний житель Локнянского района заключён под стражу за разбой и кражу 15 плиток шоколада. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Великолукский городской суд удовлетворил ходатайство врио начальника СО ОМВД России по городу Великие Луки об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Локнянского района, обвиняемого в разбое.

14 февраля текущего года молодой человек, находясь в магазине «Хороший», использовал предмет в качестве оружия для нападения на работника магазина с целью похитить 15 плиток шоколада на сумму 2 255 рублей.

В этот же день он был задержан, и 15 февраля ему было предъявлено обвинение. Задержанный был заключён под стражу до 13 апреля 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

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