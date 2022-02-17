Псковичей приглашают пройти опрос для выявления актуальных проблем в работе управляющих компаний и в сфере ЖКХ

13:21, 17 февраля 2022, ПАИ

Союз собственников недвижимости Псковской области продолжает проводить опрос жителей Псковской области для выявления актуальных проблем в работе управляющих организаций и в сфере ЖКХ.

На данный момент в опросе приняло участие порядка 150 жителей нашего региона. Подводя промежуточные итоги, можно с уверенностью сказать о том, что основными вопросами, которые волнуют наших граждан, являются: уборка снега на территории МО и на придомовой территории; вывоз мусора; увеличение сумм в квитанциях за отопление в зимний период.

В рамках социального проекта «#Везде как Дома - ЖКХ онлайн» псковичам и жителям региона представится возможность ответить на ряд вопросов, касающихся деятельности управляющих организаций и качества оказываемых ими коммунальных услуг, чтобы выявить наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются граждане в жилищно-коммунальной сфере.

«Данный опрос проводится с целью организации общественного контроля за соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ. В рамках данного опроса собственников помещений в многоквартирных домах планируется выявить особенности работы управляющих организаций, выполнения ими работ, предусмотренных действующим жилищным законодательством и договором управления», - заявляет руководитель социального проекта Артем Березко.

Проект «#Везде как Дома - ЖКХ онлайн» направлен на создание в Псковской области эффективно действующей системы защиты прав граждан в сфере ЖКХ, нацеленной в первую очередь на оказание безвозмездной практической юридической помощи гражданам при помощи современных цифровых технологий (онлайн-консультации) и повышение правовой грамотности населения в указанной сфере. Данный социальный проект проводится при поддержке администрации Псковской области.

Пройти опрос можно по ссылке.