Мероприятия по повышению производительности труда будут реализованы в Псковской области

14:20, 17 февраля 2022, ПАИ

Псковская область с начала 2022 года присоединилась к реализации еще одного направления нацпроекта «Повышение производительности труда». Соответствующее соглашение было подписано с Министерством экономического развития РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Региональный проект «Системные меры повышения производительности труда» направлен на внедрение передовых решений для повышения производительности труда, сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, замещение непроизводительных рабочих мест, формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда.

В рамках проекта руководители предприятий пройдут обучение для формирования управленческих навыков в сфере повышения производительности труда по программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста».

Участие предприятий Псковской области в реализации регионального проекта позволит получить доступ к образовательным и финансовым мероприятиям нацпроекта «Производительность труда»: льготным займам, обучению руководителей, управленческого персонала и работников предприятий, оптимизации технологических процессов.

Второй региональный проект — «Адресная поддержка повышения производительности труда» — уже реализуется в Псковской области с 2020 года. На территории региона работают эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (АНО «ФЦК»).

В январе текущего года состоялся очный отбор предприятий области для участия в реализации мероприятий регпроекта.

Предприятия, прошедшие отбор, заключат соглашения с АНО «ФЦК». Для них будут подготовлены предложения по практическому обучению сотрудников предприятий основам бережливого производства в течение шести месяцев. Кроме того, сотрудники предприятий станут внутренними тренерами и смогут самостоятельно обучать коллег бережливому производству. Участие в обучающих программах для предприятий области проводится на безвозмездной основе.

В 2022 году в Псковской области планируется создание учебной производственной площадки «Фабрика процессов», обеспечивающей практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов.