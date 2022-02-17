Находящегося в международном розыске гражданина Латвии задержали в Себежском районе
В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили гражданина Латвии, находящегося в межгосударственном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе прохождения пограничного контроля при выезде иностранного гражданина из России установлено, что он находится в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 176 Уголовного закона Республики Латвии (разбой).
После проведения всех необходимых процедур гражданина Латвии передали сотрудникам полиции.
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