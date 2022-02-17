Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская ГРЭС приглашает сотрудников на работу

Псковская ГРЭС приглашает сотрудников на работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

В котлотурбинный цех требуются:

- машинист энергоблока (сменный режим работы);

- слесарь по обслуживанию оборудования электростанции (сменный режим работы).

В электрический цех требуются:

- электрослесарь по ремонту электрических машин (нормированный рабочий день);

- электромонтер по обслуживанию электрооборудования (сменный режим работы).

В цех тепловой автоматики и измерений требуются:

- электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции (сменный режим работы).

В цех общестанционных работ требуются:

- техник (нормированный рабочий день):

- слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (нормированный рабочий день);

- электрогазосварщик (нормированный рабочий день).

В химический цех требуется техник (нормированный рабочий день).

В службу организации технических сервисов требуется инженер по сметной работе (нормированный рабочий день).

Предпочтительно высшее или среднее техническое образование. Работа для людей, готовых к обучению и движению по карьерной лестнице в компании с большим потенциалом.

Полный социальный пакет. Заработная плата по итогам собеседования. Обращаться по телефонам 8 (81136) 96-357; 8 (81136) 96-148. Резюме направлять на почту: Petrova.Natalya@psk.ogk2.ru; ChihachevNV@psk.ogk2.ru.

Псковская ГРЭС – тепловая электростанция, входящая в объединённую энергетическую систему Северо-Запада, расположена в поселке Дедовичи Псковской области. В составе основного оборудования станции 2 энергоблока. Установленная электрическая мощность Псковской ГРЭС 440 МВт, установленная тепловая мощность – 116,8 Гкал/ч. Псковская ГРЭС является филиалом компании ПАО «ОГК-2».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

17 февраля 2022

На асфальтобетонных заводах Псковской области идет подготовка к новому дорожному сезону
17 февраля 2022

Интерактивную программу для детей и экскурсию для взрослых подготовил Псковский музей к 23 Февраля
17 февраля 2022

Санобработку социально значимых объектов провели в Великих Луках
17 февраля 2022

Около 200 человек обратились в псковский травмпункт за четыре дня
17 февраля 2022

Глава Великих Лук завёл страницу в соцсети «ВКонтакте»
17 февраля 2022

Урок мужества провели росгвардейцы для псковских школьников
17 февраля 2022

Псковская ГРЭС приглашает сотрудников на работу
17 февраля 2022

Дома в Австралии будут строить из псковских сосен

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...