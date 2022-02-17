Псковская ГРЭС приглашает сотрудников на работу

14:43, 17 февраля 2022, ПАИ

Псковская ГРЭС приглашает сотрудников на работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

В котлотурбинный цех требуются:

- машинист энергоблока (сменный режим работы);

- слесарь по обслуживанию оборудования электростанции (сменный режим работы).

В электрический цех требуются:

- электрослесарь по ремонту электрических машин (нормированный рабочий день);

- электромонтер по обслуживанию электрооборудования (сменный режим работы).

В цех тепловой автоматики и измерений требуются:

- электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции (сменный режим работы).

В цех общестанционных работ требуются:

- техник (нормированный рабочий день):

- слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (нормированный рабочий день);

- электрогазосварщик (нормированный рабочий день).

В химический цех требуется техник (нормированный рабочий день).

В службу организации технических сервисов требуется инженер по сметной работе (нормированный рабочий день).

Предпочтительно высшее или среднее техническое образование. Работа для людей, готовых к обучению и движению по карьерной лестнице в компании с большим потенциалом.

Полный социальный пакет. Заработная плата по итогам собеседования. Обращаться по телефонам 8 (81136) 96-357; 8 (81136) 96-148. Резюме направлять на почту: Petrova.Natalya@psk.ogk2.ru; ChihachevNV@psk.ogk2.ru.

Псковская ГРЭС – тепловая электростанция, входящая в объединённую энергетическую систему Северо-Запада, расположена в поселке Дедовичи Псковской области. В составе основного оборудования станции 2 энергоблока. Установленная электрическая мощность Псковской ГРЭС 440 МВт, установленная тепловая мощность – 116,8 Гкал/ч. Псковская ГРЭС является филиалом компании ПАО «ОГК-2».