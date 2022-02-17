В Пскове меняют изоляцию теплотрассы на пересечении Гаражного проезда и улицы Рокоссовского
Специалисты ремонтно-строительного участка Теплосетей приступили к замене старой изоляции на новую на пересечении Гаражного проезда и улицы Рокоссовского в Пскове. Об этом Псковские тепловые сети сообщили в своём Instagram-аккаунте.
В прошлом году предприятие проводило масштабную ревизию сетей, специалисты прошли все сети города, выявили слабые места, которые нуждались в скорейшей замене. Всё это было внесено в план работы.
В Теплосетях отметили, что наружные сети проще обслуживать и ремонтировать, но внешний вид требует постоянного контроля.
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