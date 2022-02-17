Псковские организации в сфере поддержки пожилых граждан могут принять участие в премии «Признание»

15:00, 17 февраля 2022, ПАИ

Организации и граждан, работающих в сфере помощи и поддержки граждан старшего поколения в Псковской области, приглашают к участию в номинациях «Добрососедство и забота» и «Территория заботы» федеральной премии «Признание», учрежденной в 2021 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитета по соцзащите Псковской области.

Организаторы премии «Признание» — Коалиция НКО «Забота рядом», развивающая модель общественной заботы о пожилых людях и представленная в 69 регионах России, а также Альянс «Серебряный возраст», поддерживающий тему активного долголетия в 21 регионе России. Премия проводится при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

С 14 февраля в рамках премии «Признание» открыт прием заявок по номинациям «Добрососедство и забота» и «Территория заботы». Премию могут получить органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, представительные органы муниципальных образований, юридические лица и индивидуальные предприниматели, инициативные группы, добровольческие объединения и отдельные добровольцы за создание и поддержку пространств, доступных и комфортных для людей старшего поколения, а также за значительный вклад в соседскую заботу о людях старшего поколения и повышение качества их жизни.

Срок подачи заявок на участие в преми «Признание» в номинациях «Добрососедство и забота» и «Территория заботы» — до 20 марта 2022 года.

Более подробная информация о премии «Признание» здесь.