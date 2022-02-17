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Общество

Благоустройство общественных территорий в Тямше завершат до конца июня

Фото здесь и далее администрации Псковского района

Благоустройство общественных территорий в деревне Тямше Псковского района завершится до 30 июня 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации района.

Работы будут выполнены на улице Октябрьской между домами № 5 и 6 в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Между администрацией Псковского района и ООО «Доринстрой» заключён муниципальный контракт на общую стоимость 4 млн 323 тысячи рублей. В рамках контракта на данной территории заасфальтируют тротуары, устроят дорожки из гранитного отсева, сделают цветник-клумбу, озеленение, наружное освещение, автостоянку и площадки из брусчатки для проведения собраний.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая 2021 года жители Псковского района могли выбрать территории для благоустройства в 2022 году. Победителями конкурсного отбора стали: общественная территория на улице Октябрьской в Тямше, территория вдоль улицы Никольской в деревне Родина и прилегающая территория к памятнику 6-й роте в Черёхе.

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