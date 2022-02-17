О систематической нехватке сотрудников в полиции Пыталовского района доложил начальник муниципального ОМВД

16:14, 17 февраля 2022, ПАИ

О систематической нехватке сотрудников в полиции Пыталовского района доложил начальник муниципального ОМВД Григорий Макаров в выступлении на заседании очередной сессии районного Собрания депутатов. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

«Кадровая ситуация лучше у нас не стала. Недокомплект увеличился и на сегодняшний день составляет 10 единиц – 18% от общего состава сотрудников. Мы рассматриваем в качестве кандидатов всех пришедших из армии, окончивших учебные заведения. Об этом я докладывал и буду докладывать в управлении МВД, но ситуация в лучшую сторону не меняется. Перспективы на дальнейшее укомплектование отделения кадрами на сегодняшний день нет», — отметил Григорий Макаров.

Однако, по его словам, несмотря на нехватку кадров, контроль за ситуацией с преступностью в Пыталовском районе сохраняется. «Полицейским приходится нелегко, но стоит отдать должное сотрудникам нашего отделения за ответственный и добросовестный подход к выполнению своих обязанностей», — подчеркнул Григорий Макаров.

В ОМВД России по Пыталовскому району требуются помощник оперативного дежурного, полицейский (водитель) дежурной части, полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, участковые уполномоченные полиции, инспектор ДПС.

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