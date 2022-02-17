Около 200 человек обратились в псковский травмпункт за четыре дня

16:23, 17 февраля 2022, ПАИ

Около 200 пациентов принял травматологический пункт Пскова за четыре дня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказал заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

Вадим Букша рассказал, что до этого в отделение поступало 40 человек, а сейчас количество пациентов увеличилось до 50. Чаще всего обращаются с переломами рук и голеностопного сустава. Две трети обращений связаны с уличными травмами.

«Пожилые идут чаще всего с переломами. Чем моложе человек, тем больше шанс, что у него будет ушиб. По-другому – растяжение связок. Но нельзя не упомянуть тот факт, что вывих – это тоже тяжелая травма», – добавил врач.