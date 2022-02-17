Интерактивную программу для детей и экскурсию для взрослых подготовил Псковский музей к 23 Февраля

16:46, 17 февраля 2022, ПАИ

​

23 февраля в 12:00 и в 13:00 в Псковском музее в рамках акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, состоится интерактивная программа «Партизанскими тропами» для детей и сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» для взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Интерактивная программа «Партизанскими тропами» посвящена истории движения Сопротивления, существовавшему на временно оккупированной территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Главное темой программы является партизанская война.

«Ведущий программы поможет участникам окунуться в эпоху военного времени и «примерить» необычные для себя роли. Кто-то станет стойким и непоколебимым разведчиком, который ни за что не сдаст врагу своих; кому-то выпадет роль находчивого и ответственного связиста, на плечи которого будет возложена важнейшая миссия – держать связь отряда своего со штабом главенствующим; ну а у кого-то открыт будет талант невиданный к шифрованию замысловатому, и будет молодец сей путать врага, сбивая его со следа своих сослуживцев.

Не обойдется и без важной информации. Командующий отрядом (ведущий) поведает участникам об особенностях быта партизан и боевых задачах, стоявших перед ними, о людях, благодаря которым в тылу врага все время было неспокойно, а на фронте было легче сражаться с противником», - анонсировали в музее.

Программа предназначена для учеников 8-11 классов и родителей с детьми.

Адрес проведения мероприятия: главное здание Псковского музея, ул. Некрасова, 7. Время: 12:00. Телефон для записи: 8 (8112) 66 33 11.

Купить билет можно онлайн на сайте музея, в том числе по «Пушкинской карте» (кнопка «Купить билет», вкладка «Псковский музей»). Для посещения обязательно наличие QR-кода.

Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» посвящена военным страницам истории Пскова и Псковского края.

Гостям предложат экскурсию по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», на которой они смогут увидеть образцы вооружения, снаряжения, а также быта солдат Красной армии и вермахта. Экскурсовод мастерски поведает гостям о партизанской и подпольной борьбе с оккупантами, развернувшейся на территории Псковского края, а также переведет с молчаливого языка вещей то, что таят в себе документы, фотографии, листовки, типографское оборудование и одежда, представленные на экспозиции.

В разделе экспозиции, посвященном освобождению Псковщины от немецко-фашистских захватчиков, представлены фронтовые газеты, воинское обмундирование, личные вещи участников освобождения края, оружие с оборонительной линии «Пантера».

Центральное место экспозиции занимает диорама «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года». Авторы: заслуженный художник РСФСР, лауреат государственной премии Н. С. Присекин, заслуженные художники РСФСР В. К. Дмитриевский и Г. И. Марченко.

Адрес проведения мероприятия: главное здание Псковского музея, ул. Некрасова, 7. Время: 13:00. Телефон для записи: 8 (8112) 66 33 11.

Купить билет можно онлайн на сайте музея, в том числе по «Пушкинской карте» (кнопка «Купить билет», вкладка «Псковский музей»). Для посещения обязательно наличие QR-кода.