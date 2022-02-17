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Общество

В Роскомнадзоре опровергли разработку проекта о запрете чайлдфри и радикального феминизма

В Роскомнадзоре отреагировали на идею некоторых представителей Совета Федерации запретить чайлдфри и радикальный феминизм в интернете. Представители регулятора в беседе с изданием «Подъем» опровергли разработку проекта и сообщили, что не получали данные предложения.

«В Роскомнадзор не поступали указанные предложения. В случае поступления они будут рассмотрены в установленном порядке», — ответили журналистам в ведомстве.

Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова выступила против предложения о запрете чайлдфри и радикального феминизма в интернете. По словам сенатора, российский парламент уже «наштамповал законов» о подобных запретах.

До этого стало известно, что в Совфеде предложили запретить публиковать в интернете материалы про радикальный феминизм, чайлдфри и «нездоровые половые отношения» и внести их в перечень запрещенного контента, тем самым приравняв к терроризму. Об этом сообщила один из авторов проекта, сенатор Маргарита Павлова.

Сенатор сообщала, что Совфед уже ведет «совместную работу с Роскомнадзором по законопроекту о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке». При этом в беседе с «Лентой.ру» она уточнила, что на данном этапе перечень тем, которые в будущем будут запрещены в качестве деструктивного контента, лишь обсуждается. «Пока что это инициатива, это не законопроект», — сказала Павлова.

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