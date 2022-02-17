В ЕР призвали развивать меры соцподдержки молодых семей в России

19:21, 17 февраля 2022, ПАИ

Как сообщает сайт er.ru, состоялось заседание комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи под председательством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. Оно было посвящено повышению эффективности мер поддержки молодых и студенческих семей, формированию каталога практик предоставления социальной помощи.

Анна Кузнецова сообщила, что комиссия провела мониторинг во всей стране и выяснила, что основными проблемами в вопросе предоставления поддержки являются отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления мер поддержки таким граждарнам, а также единого возрастного критерия, который позволял бы пользоваться льготами. Примерно в половине регионов действует единственная программа поддержки молодых семей — как правило, это помощь в улучшении жилищных условий.

По словам Анны Кузнецовой, собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах. Меры поддержки студенческих семей предусмотрены только в девяти регионах. При этом далеко не все семьи, которые рассчитывают на поддержку, её получают, подчеркнула спикерю В среднем в регионах за 2018-2020 годы только 51 % молодых семей, которые подали заявки, смогли их получить. Остальные воспользоваться мерами поддержки не смогли.

Для решения проблем в этой сфере предлагается сформировать методические рекомендации и распространить в регионах лучшие практики поддержки молодых семей на базе вузов. В частности, речь идёт об открытии семейных комнат и групп кратковременного пребывания для детей студентов. Эти инициативы «Единой России» получили поддержку Минобразования — ведомство к 1 сентября подготовит рекомендации о поддержке студенческих семей. По словам замминистра науки Григория Гурова, нужно подумать о льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и санаторного лечения, использовании спортивной инфраструктуры университетов. «Наша задача — выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки», — подчеркнул он, отдельно отметив, что особое внимание будет уделено проблемным вопросам, которые возникают у молодых семей, психологической поддержке и созданию поддерживающей среды в целом.

Инициативы комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи поддерживают и в Минтруде. Одной из ключевых мер поддержки молодых семей остаётся материнский капитал. «Вместе с «Единой Россией» мы постоянно обсуждаем возможные дополнительные изменения, направленные на расширение возможностей использования маткапитала. Несколько законопроектов находятся на площадке Госдумы», — отметила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

В заключение Анна Кузнецова предложила сформировать каталог лучших практик предоставления социальной помощи молодым семьям и при необходимости сформировать базу с предварительной оценкой эффективности.

Озвученные на заседании комиссии «Единой России» инициативы будут проработаны с экспертами.

Секретарь Псковского городского отделения «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская подчеркнула, что вопросы поддержки молодой семьи — одни из ключевых в народной программе партии, большинство инициатив которой уже поддержал президент Владимир Путин. Глава Пскова напомнила, что в этом году проиндексирован материнский капитал на уровень фактической инфляции. При рождении первого ребёнка сумма материнского капитала теперь составляет 524,5 тысячи рублей, при рождении второго — 693,1 тысячи рублей. «К тому же по инициативе партии приняты новые актуальные меры поддержки семей с детьми, в частности выплата больничных родителям дошкольников в размере 100 % от зарплаты, ежемесячные выплаты беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — рассказала Елена Полонская.

По её словам, на региональном уровне также разрабатываются различные меры, направленные на поддержку многодетных, молодых семей, материнства и детства. В Псковской области действует региональный материнский капитал, а также благодаря губернатору региона Михаилу Ведерникову успешно реализуется проект «Подарок новорождённому». Кроме того, строятся новые детские сады и школы. «На базе региональной общественной приёмной партии работает семейная приёмная, куда семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку», — добавила Елена Полонская.