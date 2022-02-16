Путин: В 2021 году российская экономика показала хорошие результаты

21:24, 17 февраля 2022, ПАИ

На фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом совещании по подготовке послания Федеральному Собранию.

По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6 %. Таким образом, отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень, уточнил глава государства.

По его словам, в отличие от многих других ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4 % ВВП. Владимир Путин напомнил, что годом ранее в стране был зафиксирован дефицит 3,8 %.

Президент подчеркнул, что устойчивая доходная база позволяет не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые, дополнительные меры для развития экономики и инфраструктуры, для укрепления социальной сферы и поддержки российских семей.

При этом важно, чтобы бюджетное планирование носило системный характер. «Нужно и дальше следовать бюджетному правилу – говорю это специально и хочу это подчеркнуть: обеспечивать сбалансированность государственных финансов, стабильность ключевых макропоказателей», – заявил президент.