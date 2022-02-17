Встречается ли омикрон без температуры, рассказала псковский врач
Встречается ли омикрон без температуры, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.
Подписчик сообщил, что из симптомов у него только насморк и боли в горле.
Анастасия Повторейко заметила, что встречаются случаи бессимптомного и лёгкого течения заболевания.
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