Встречается ли омикрон без температуры, рассказала псковский врач

20:15, 17 февраля 2022, ПАИ

Встречается ли омикрон без температуры, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

Подписчик сообщил, что из симптомов у него только насморк и боли в горле.

Анастасия Повторейко заметила, что встречаются случаи бессимптомного и лёгкого течения заболевания.