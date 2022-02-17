Как правильно закаляться, пояснила Анастасия Повторейко
Как правильно закаляться, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.
Первое и главное правило, по её словам, закаливание водой. «Не нужно сразу обливаться ледяной водой, необходимо постепенно приучать организм к воздействию на него холодной воды», — подчеркнула специалист.
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