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Общество

Как правильно закаляться, пояснила Анастасия Повторейко

Как правильно закаляться, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

Первое и главное правило, по её словам, закаливание водой. «Не нужно сразу обливаться ледяной водой, необходимо постепенно приучать организм к воздействию на него холодной воды», — подчеркнула специалист.

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