После перенесённого омикрона псковичам советуют привиться через 6 месяцев

21:49, 17 февраля 2022, ПАИ

Нужна ли будет прививка после перенесённого омикрона, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

По её словам, повторная вакцинация при сохранении эпидемиологической ситуации показана через шесть месяцев.