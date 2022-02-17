После перенесённого омикрона псковичам советуют привиться через 6 месяцев
Нужна ли будет прививка после перенесённого омикрона, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.
По её словам, повторная вакцинация при сохранении эпидемиологической ситуации показана через шесть месяцев.
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