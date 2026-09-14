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Общество

Псковским школьникам помогут выстроить карьерный маршрут

Встреча с директорами городских школ прошла в начале нового учебного года в Пскове. Врио руководителя областного центра занятости населения Наталия Мозговая представила руководителям образовательных учреждений возможности кадровых центров по профориентации и маршрутизации молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра занятости.

Фото здесь и далее: пресс-служба областного центра занятости населения

Ключевой задачей проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи является создание для каждого ученика персонального карьерного маршрута.

В частности, в рамках нацпроекта «Кадры» школьникам доступны цифровые платформы. Маршрутизация осуществляется через три платформы: «Работа России» – подача заявлений на профориентацию и поиск вакансий, «Билет в будущее» – профориентационное тестирование и профпробы, «Карьерный навигатор» – построение индивидуальной карьерной траектории.

Также для школьников проводят индивидуальные карьерные консультации. Карьерный консультант сопровождает каждого ученика индивидуально: проводит диагностику интересов и способностей, помогает подать заявление через портал «Работа России», выдаёт заключение с рекомендациями, а при необходимости предлагает бесплатное переобучение по востребованным в регионе профессиям. Центр готов приходить в школы с выездными консультациями и проводить встречи с учениками 8–11-х классов и их родителями.

Также организуются профтуры и экскурсии на предприятия. Планируется кратно увеличить количество экскурсий. Они будут проводиться с элементами профпроб, маршруты формируются по итогам тестирования. В экскурсиях участвуют и родители.

Помимо этого, для учеников 9–11-х классов и выпускников колледжей в регионе проводятся общие и специализированные ярмарки, в том числе для детей с инвалидностью и ОВЗ.

Что касается родителей, то планируются специальные родительские собрания с участием карьерных консультантов не реже двух раз в год, информирование о востребованных профессиях, системе СПО и целевом обучении.

«Наша общая стратегическая задача – выстроить персональный карьерный маршрут для каждого школьника, чтобы помочь ему сделать осознанный выбор профессии, получить востребованную специальность и остаться работать в Псковской области», – отметила Наталия Мозговая.

Директора школ проявили живой интерес к представленным возможностям. Встреча стала отправной точкой для более тесного и системного сотрудничества между образовательными учреждениями и службой занятости, пояснили в пресс-службе.

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