Ночная потливость часто диагностируется у пациентов с омикроном

23:22, 17 февраля 2022, ПАИ

Ночная потливость часто диагностируется у пациентов на фоне заражения штаммом омикрон. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

«После омикрона по ночам сильная потливость – на что обратить внимание?» – поинтересовался подписчик, которому 54 года.

Анастасия Повторейко уточнила, что обильное потоотделение связано с выработкой гормонов стресса – кортизола и адреналина, это носит защитный характер. Врач отметила, что нормализация потоотделения наступает по мере выздоровления. В случае сохранения жалоб после выписки необходимо дообследование щитовидной железы и контроль гликемии.