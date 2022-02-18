Как проводится работа с постковидным синдромом в Псковской области

00:04, 18 февраля 2022, ПАИ

Как проводится работа с постковидным синдромом, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

По её словам, в настоящее время совместно с психологами и психиатрами ведётся работа преимущественно в острый период, затем продолжается после выписки из стационара. Расширенную постковидную реабилитацию в направлениях «психиатрия» и «психология» планируется реализовать в ближайшее время совместно с Псковской областной психиатрической клинической больницей.