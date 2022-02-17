Температура после коронавируса может сохраняться, заявила псковский врач

23:11, 17 февраля 2022, ПАИ

Может ли держаться температура 37-37,4 после перенесённого коронавируса, если нет иных симптомов, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

Она заявила, что в настоящее время такое встречается достаточно часто. Требуется дообследование пациента с оценкой лабораторных показателей.

Также подписчики поинтересовались, как долго может быть температура по вечерам при ковиде, если в лёгких на флюорограмме чисто.

«Субфебрилитет может быть. Если фебрильная, стойкая лихорадка, рекомендовано повторное проведение КТ и оценка лабораторных показателей», – написала Анастасия Повторейко.

Другой пользователь сообщил, что у него температура до 37,5 держится вторую неделю, есть тошнота в районе бронхов. «Необходим очный осмотр, учитывая длительность сохраняющейся симптоматики», – отреагировала специалист.