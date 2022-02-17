В России утвердили новые правила изъятия фальсифицированных медизделий

22:10, 17 февраля 2022, ПАИ

В России утвердили новые правила изъятия из обращения фальсифицированных медизделий, сообщается на сайте Минздрава.

Документом Правительства Российской Федерации определены новые правила изъятия из обращения и уничтожения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий. Ключевым нововведением является порядок осуществления данных функций Росздравнадзором.

В частности, установлен порядок принятия владельцем самостоятельного решения об изъятии из обращения соответствующих медизделий. Уничтожение фальсификата и некачественного товара возлагается на их владельца при условии соблюдения требований законодательства к охране здоровья и окружающей среды.

Принятое постановление позволит повысить эффективность существующих механизмов реализации федерального государственного контроля за обращением медицинских изделий, повысить уровень координации контрольного-надзорного органа – Росздравнадзора – с производителями или уполномоченными представителями производителей медицинских изделий, с продавцами и поставщиками медицинских изделий или лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя, отметили в Минздраве.

Реализация постановления позволит участникам обращения медицинских изделий минимизировать финансовые риски, связанные с выявлением медицинских изделий, находящихся в обороте с нарушением законодательства.

Новое постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.