Мужчина попал под колёса Hyundai на Юбилейной в Пскове

22:26, 17 февраля 2022, ПАИ

Мужчина попал под колёса Hyundai на Юбилейной, 85а в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

За рулём иномарки была 24-летняя девушка. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Бригада скорой оказывает ему необходимую помощь, решается вопрос о госпитализации.

Пешеход находится в тяжёлом состоянии.

На месте работают сотрудники ДПС и аварийно-спасательной службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.