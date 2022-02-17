Мужчина попал под колёса Hyundai на Юбилейной в Пскове
Мужчина попал под колёса Hyundai на Юбилейной, 85а в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
За рулём иномарки была 24-летняя девушка. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Бригада скорой оказывает ему необходимую помощь, решается вопрос о госпитализации.
Пешеход находится в тяжёлом состоянии.
На месте работают сотрудники ДПС и аварийно-спасательной службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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