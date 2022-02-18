Первый компонент «Спутника V» теперь будет использоваться для повторной вакцинации

00:14, 18 февраля 2022, ПАИ

Первый компонент вакцины «Спутник V» теперь будет использоваться для повторной вакцинации и вакцинации переболевших COVID-19 граждан наравне с вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, Минздрав РФ внёс изменения в инструкцию по применению вакцины «Спутник V», рекомендовав использовать первый компонент в качестве препарата для ревакцинации. Это связано с тем, что состав компонента вакцины полностью соответствует составу «Спутника Лайт». При наличии двух видов вакцин в пункте вакцинации пациенты сами смогут выбрать, чем именно ревакцинироваться. Согласно данным официального сайта вакцины, «Спутник Лайт» является первым компонентом «Спутника V» (рекомбинантный аденовирус человека 26-го серотипа (rАd26). Разницы между ними нет, уточнил глава региона.

В настоящее время Минздрав РФ совместно с Минцифрой РФ прорабатывает вопрос активации соответствующих сертификатов, содержащих сведения о введении первого компонента «Спутник V» в качестве ревакцинации, на портале госуслуг.