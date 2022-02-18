Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый компонент «Спутника V» теперь будет использоваться для повторной вакцинации

Первый компонент вакцины «Спутник V» теперь будет использоваться для повторной вакцинации и вакцинации переболевших COVID-19 граждан наравне с вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, Минздрав РФ внёс изменения в инструкцию по применению вакцины «Спутник V», рекомендовав использовать первый компонент в качестве препарата для ревакцинации. Это связано с тем, что состав компонента вакцины полностью соответствует составу «Спутника Лайт». При наличии двух видов вакцин в пункте вакцинации пациенты сами смогут выбрать, чем именно ревакцинироваться. Согласно данным официального сайта вакцины, «Спутник Лайт» является первым компонентом «Спутника V» (рекомбинантный аденовирус человека 26-го серотипа (rАd26). Разницы между ними нет, уточнил глава региона.

В настоящее время Минздрав РФ совместно с Минцифрой РФ прорабатывает вопрос активации соответствующих сертификатов, содержащих сведения о введении первого компонента «Спутник V» в качестве ревакцинации, на портале госуслуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

18 февраля 2022

Как проводится работа с постковидным синдромом в Псковской области
17 февраля 2022

Ночная потливость часто диагностируется у пациентов с омикроном
17 февраля 2022

Температура после коронавируса может сохраняться, заявила псковский врач
17 февраля 2022

Псковичей просят быть внимательнее на дорогах в связи с погодными условиями
17 февраля 2022

После перенесённого омикрона псковичам советуют привиться через 6 месяцев
17 февраля 2022

Реставрация Псковского технического лицея на Некрасова выполнена на 50%
17 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о гололёде и техниках падения
17 февраля 2022

Строительство школы на Юбилейной в Пскове ведётся с опережением графика

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...