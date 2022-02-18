Стационар Псковской межрайонной больницы перепрофилирован для борьбы с COVID-19

07:01, 18 февраля 2022, ПАИ

Стационар Псковской межрайонной больницы перепрофилирован для борьбы с COVID-19, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

По его словам, эта необходимость вызвана ростом заболеваемости. По последним данным, коронавирусом в регионе заболели ещй 952 человека. Всего с начала пандемии в Псковской области заразились 85 993 человека.

В настоящий момент на лечении находятся 8 606 псковичей, в том числе 8050 - на амбулаторном и 556 в стационаре.

Выздоровели 128 человек. С начала пандемии поправились 73 863 человека.

От коронавируса умерли 1 518 человек.