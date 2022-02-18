Более 286 тысяч псковичей привились от коронавируса

08:34, 18 февраля 2022, ПАИ

286 303 псковича прошли полную вакцинацию от коронавируса, 288 674 человека привились пока только одним компонентом. Ревакцинированы 42 785 человек. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Израсходовано 80,2% поступившей в регион вакцины.

«Ситуация непростая, поэтому напоминаю, что прививка доступна во всех муниципалитетах и это единственный способ победить COVID-19», - напомнил Михаил Ведерников.