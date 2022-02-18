Более 286 тысяч псковичей привились от коронавируса
286 303 псковича прошли полную вакцинацию от коронавируса, 288 674 человека привились пока только одним компонентом. Ревакцинированы 42 785 человек. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Израсходовано 80,2% поступившей в регион вакцины.
«Ситуация непростая, поэтому напоминаю, что прививка доступна во всех муниципалитетах и это единственный способ победить COVID-19», - напомнил Михаил Ведерников.
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