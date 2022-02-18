Появление новых авиамаршрутов из Пскова анонсировал Михаил Ведерников

08:15, 18 февраля 2022, ПАИ

Появление новых авиамаршрутов из Пскова анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram, сообщая о подписании соглашения о сотрудничестве с генеральным директором TUI-travel Россия и СНГ Тарасом Демурой.

«В рамках соглашения составили достаточно объёмный план совместной работы. Проанализируем уже существующие туристские маршруты и адаптируем их под стандарты TUI-travel и, безусловно, наметим новые направления. Также будем организовывать площадки для взаимодействия федеральных и региональных органов власти, туроператоров, отельеров, транспортных компаний и экскурсоводов для формирования общей стратегии развития отрасли», - написал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что руководство региона уделяет особое внимание развитию транспортной доступности и модернизации аэропорта имени княгини Ольги. В 2019 году он обслужил 30 тысяч пассажиров, в 2021 году – уже более 100 тысяч.

«Готовы расширяться и дальше – есть запрос от жителей области на полёты за пределы страны: в Египет, Турцию и Минск», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников добавил также, что региону есть что показать приезжим гостям. «Псковская область – регион с богатой историей и уникальным культурным наследием. Нам есть что показать и чем гордиться. Это подтверждает рост туристского потока, который уже почти вернулся к доковидным показателям и составил 400 тысяч человек в 2021 году», - напомнил губернатор.

