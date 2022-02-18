Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День батарейки отмечается 18 февраля

В середине февраля отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого пользуется каждый человек, - День батарейки, сообщает calend.ru.

18 февраля 1745 года родился итальянский учёный-физик, один из основоположников учения об электричестве, химик и физиолог Алессандро Вольта. Имя его прочно вошло в мир науки и стало наименованием единицы измерения электрического напряжения – вольт. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и изобретение стало прообразом современных батарей.

Открытие это, основанное на преобразовании химической энергии в электрическую путём помещения двух разнородных металлов (пластины меди и цинка) в кислоту, было совершено Вольта в 1800 году.

Со временем изобретение итальянского физика получило огромное распространение. Сегодня батареи и аккумуляторы играют очень заметную роль в жизни человека. Это и стало поводом к учреждению праздника, именуемого Днём батарейки, отмечаемого ежегодно 18 февраля в день рождения учёного.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

18 февраля 2022

Стационар Псковской межрайонной больницы перепрофилирован для борьбы с COVID-19
18 февраля 2022

Как проводится работа с постковидным синдромом в Псковской области
17 февраля 2022

Ночная потливость часто диагностируется у пациентов с омикроном
17 февраля 2022

Температура после коронавируса может сохраняться, заявила псковский врач
17 февраля 2022

Псковичей просят быть внимательнее на дорогах в связи с погодными условиями
17 февраля 2022

После перенесённого омикрона псковичам советуют привиться через 6 месяцев
17 февраля 2022

Реставрация Псковского технического лицея на Некрасова выполнена на 50%
17 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о гололёде и техниках падения

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...