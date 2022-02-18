День батарейки отмечается 18 февраля

07:26, 18 февраля 2022, ПАИ

В середине февраля отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого пользуется каждый человек, - День батарейки, сообщает calend.ru.

18 февраля 1745 года родился итальянский учёный-физик, один из основоположников учения об электричестве, химик и физиолог Алессандро Вольта. Имя его прочно вошло в мир науки и стало наименованием единицы измерения электрического напряжения – вольт. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и изобретение стало прообразом современных батарей.

Открытие это, основанное на преобразовании химической энергии в электрическую путём помещения двух разнородных металлов (пластины меди и цинка) в кислоту, было совершено Вольта в 1800 году.

Со временем изобретение итальянского физика получило огромное распространение. Сегодня батареи и аккумуляторы играют очень заметную роль в жизни человека. Это и стало поводом к учреждению праздника, именуемого Днём батарейки, отмечаемого ежегодно 18 февраля в день рождения учёного.