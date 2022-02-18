До +5 градусов ожидается в Псковской области 18 февраля

08:42, 18 февраля 2022, ПАИ

18 февраля в Псковской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений, умеренный. Температура 0...+5, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Температура днем +2...+4, ночью 0...+2. В Великих Луках небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Температура днем +3...+5, ночью 0...+1.