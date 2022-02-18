Горводоканал предупредил об отключении воды на улице Госпитальной в Пскове
18 февраля в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по адресу:
улица Госпитальная, 7а.
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