Более 1000 несовершеннолетних великолучан болеют ОРВИ

09:38, 18 февраля 2022, ПАИ

В настоящее время ОРВИ болеют 454 школьника и 578 воспитанников детских садов. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Коронавирусом болеют 50 несовершеннолетних. Глава города напомнил, что с этой недели школы и учреждения дополнительного образования вернулись к очному формату работы. Однако эпидситуация непростая и дети продолжают болеть.

Николай Козловский отметил, что во всех образовательных учреждениях города проводятся все необходимые мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к организации учебного процесса.