Более 1000 несовершеннолетних великолучан болеют ОРВИ
В настоящее время ОРВИ болеют 454 школьника и 578 воспитанников детских садов. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.
Коронавирусом болеют 50 несовершеннолетних. Глава города напомнил, что с этой недели школы и учреждения дополнительного образования вернулись к очному формату работы. Однако эпидситуация непростая и дети продолжают болеть.
Николай Козловский отметил, что во всех образовательных учреждениях города проводятся все необходимые мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к организации учебного процесса.
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