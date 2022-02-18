Три школы капитально отремонтируют в Великих Луках в 2022 году

09:47, 18 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках в 2022 году капитально отремонтируют три школы. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Так, школе №1 на капитальный ремонт выделено 122,9 млн рублей, а на капремонт педагогического лицея – 43,1 млн рублей. На ремонт школы №17 потратят 40,3 млн рублей.



Фото: Николай Козловский



Фото: Николай Козловский



Фото: Николай Козловский





Николай Козловский также предложил жителям оценить запланированные изменения в школах. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Образования» и федерального проекта «Современная школа».