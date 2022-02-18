Три школы капитально отремонтируют в Великих Луках в 2022 году
В Великих Луках в 2022 году капитально отремонтируют три школы. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.
Так, школе №1 на капитальный ремонт выделено 122,9 млн рублей, а на капремонт педагогического лицея – 43,1 млн рублей. На ремонт школы №17 потратят 40,3 млн рублей.
Николай Козловский также предложил жителям оценить запланированные изменения в школах. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Образования» и федерального проекта «Современная школа».
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