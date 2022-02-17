Почти 100 кг гашиша пытались ввезти великолучане через российско-латвийскую границу

10:19, 18 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с ПУ пресекли перемещение крупной партии наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Двое великолучан собирались перевезти через таможенный пост «Убылинка» гашиш в особо крупном размере. В ходе досмотра автомобиля в скрытом пространстве, оборудованном в багажном отсеке, сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области обнаружили и изъяли более 97 килограмм гашиша в виде 995 спрессованных плиток, упакованных в 101 сверток.

Печорский районный суд признал великолучан виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 8,5 года в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.