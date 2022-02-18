Откуда у циклонов и антициклонов появляются имена, рассказала Тала Нещадимова

10:50, 18 февраля 2022, ПАИ

Откуда у циклонов и антициклонов появляются имена, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Официальные названия, которые даёт Всемирная метеорологическая организация, получают только ураганы, тропические циклоны. Их, как правило, значительно меньше, чем нетропических, они дольше живут - до двух недель, хорошо просматриваются по всем снимкам и высотам, их перемещение легко отслеживать.

«Названия таким циклонам даются на английском языке по алфавиту, - уточнила Тала Нещадимова. - К нам же в Псковскую область обычно приходят нетропические циклоны, их раз в 20 больше, чем тропических. Названия для них придумывает Институт метеорологии в Свободном университете Берлина. Названия также даются на латинице, с первой буквы алфавита».