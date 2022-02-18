Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине

10:43, 18 февраля 2022, ПАИ

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спортсмен показал третий результат в финальном заезде. Это вторая олимпийская награда Сергея, в 2018 году в Пхёнчхане он также завоевал бронзовую медаль в этой дисциплине.

Золото завоевал швейцарец Райан Режес. Вторым стал его соотечественник Алекс Фива. Швед Эрик Моберг финишировал четвёртым.

Ранее другой россиянин Игорь Омелин занял четвёртое, последнее место в своём четвертьфинале и не прошёл дальше, а Кирилл Сысоев выбыл из борьбы в 1/8 финала.