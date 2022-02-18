Транспортные полицейские организовали для псковских школьников акцию «Безопасное поведение детей на железной дороге»

11:04, 18 февраля 2022, ПАИ

В канун Дня образования органов внутренних дел на транспорте сотрудники ведомства навестили учащихся Псковской общеобразовательной школы-интерната. Транспортные полицейские провели для ребят профилактическую беседу на тему «Безопасное поведение детей на железной дороге». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Школа-интернат специализируется на работе с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Помимо этого, организация находится вблизи железнодорожных путей, которые ежедневно пересекают учащиеся по пути на занятия. Поэтому тема безопасности поведения вблизи железнодорожного полотна актуальна для мальчишек и девчонок разных возрастов, считают в ведомстве.

«Основные правила безопасности рассказали и наглядно показали самые опытные сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. Так, майор полиции И. А. Иванова и майор полиции В. А. Ефимов напомнили азы безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. В ходе беседы дети усвоили, «что такое хорошо и что такое плохо» во время прогулки и в поездке на поезде пригородного и дальнего сообщения», - отметили в ведомстве.

По завершении встречи подростки поблагодарили гостей за лекции. Они поздравили правоохранителей с наступающим праздником, пожелали хорошей службы, здоровья и взаимопонимания.

Транспортные полицейские ответили на все вопросы школьников, призвали ребят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, саморазвитием и быть законопослушными гражданами.