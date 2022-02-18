Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скончался народный артист РФ Геннадий Юхтин

© Сергей Фадеичев/ТАСC

В возрасте 89 лет скончался народный артист РФ, киноактер Геннадий Юхтин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

В начале февраля артиста с коронавирусом госпитализировали в одну из столичных больниц. Позже состояние улучшилось и его выписали домой по его просьбе, но 15 февраля его снова забрали в больницу.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме. Окончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактера.

Актер, в частности, сыграл в картинах «Чужая родня» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970) и в других лентах.

В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году - народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

18 февраля 2022

Более 15 млн россиян заболели коронавирусом с начала пандемии
18 февраля 2022

Транспортные полицейские организовали для псковских школьников акцию «Безопасное поведение детей на железной дороге»
18 февраля 2022

Европейцы могут купить собственное название для циклона, псковичи - нет
18 февраля 2022

Откуда у циклонов и антициклонов появляются имена, рассказала Тала Нещадимова
18 февраля 2022

Три школы капитально отремонтируют в Великих Луках в 2022 году
18 февраля 2022

В Пскове 14-летняя девочка предстанет перед судом за хищение денег с банковской карты
18 февраля 2022

Более 1000 несовершеннолетних великолучан болеют ОРВИ
18 февраля 2022

Участок улицы Александра Невского в Пскове перекроют до 14 марта

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...