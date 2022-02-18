Скончался народный артист РФ Геннадий Юхтин

11:28, 18 февраля 2022, ПАИ

В возрасте 89 лет скончался народный артист РФ, киноактер Геннадий Юхтин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

В начале февраля артиста с коронавирусом госпитализировали в одну из столичных больниц. Позже состояние улучшилось и его выписали домой по его просьбе, но 15 февраля его снова забрали в больницу.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме. Окончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактера.

Актер, в частности, сыграл в картинах «Чужая родня» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970) и в других лентах.

В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году - народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.