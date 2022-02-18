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Общество

Как предъявлять электронную трудовую книжку при устройстве на работу

Как предъявить электронную трудовую книжку при устройстве на работу, объяснили в псковском региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Если гражданин выбрал электронную трудовую книжку, а после этого решил сменить работу, то информацию о трудовой деятельности он может представить новому работодателю либо на бумаге в распечатанном виде, либо в электронной форме с цифровой подписью. И в том и в другом случае работодатель перенесет данные в свою систему кадрового учета.

При увольнении работодатель обязан выдать работнику сведения о трудовой деятельности также либо на бумаге, либо в электронном виде.

Получить информацию из электронной трудовой книжки работник может в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, через мобильное приложение, в МФЦ или обратившись в территориальный орган ПФР.

Если человек выбирает электронную трудовую книжку, то это не значит, что бумажная трудовая перестает использоваться и теряет свою значимость. Необходимо сохранять ее, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности работника до 2020 года.

В Псковской области с января 2020 года более 17 тысяч человек выбрали электронную трудовую книжку.

 

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