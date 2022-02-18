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Культура

Встреча с петербургским документалистом Максимом Якубсоном состоится в Пскове 20 февраля

20 февраля в 16:00 во Всемирный день социальной справедливости в Пскове в Центральной городской библиотеке пройдет встреча с петербургским кинодокументалистом, поэтом, сотрудником петербургской благотворительной организации «Перспективы» Максимом Якубсоном. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В этот день состоится показ фильма Георгия Поротова и Максима Якубсона «Недееспособные» о людях, которые находятся в Доме сопровождаемого проживания в поселке Раздолье Ленинградской области, который создан в качестве альтернативы психоневрологическим интернатам для молодых инвалидов. Подопечным помогают священники, социальные педагоги, социальные работники и волонтеры.

Герои фильма сами зарабатывают деньги, частично поддерживая себя по мере возможностей, и благодаря неравнодушным людям находят свое место в обществе. В этот дом часто приезжают известные личности. Первая часть фильма рассказывает о приезде писателя Евгения Водолазкина.

Во второй части фильма рассказывается о Даше Скорняковой, которая пишет книгу «Как даются олимпийские победы», в которой сравнивает свою жизнь с биатлонной гонкой. Дух спортивного соперничества вдохновляет ее в ежедневном преодолении своих немощей. И хотя большинство движений для нее невозможны, её импульсы рождают танец. В фильме рассказывается, как к Даше приезжает актриса Елена Морозова, занимающаяся соматическими исследованиями и психологией людей с особенностями в развитии, зачитываются фрагменты из книги. Актриса рассказывает о том, как Даше удается обрести свободу, как появляется человек, готовый взять над ней опеку.

После показа фильма в диалоге примут участие директор псковского Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев, актеры псковского драмтеатра и петербургские волонтеры. Максим Якубсон прочитает поэтические тексты, созвучные Дню социальной справедливости.

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