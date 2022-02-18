Почти тысяча новых случаев COVID-19 зарегистрирована в Псковской области
997 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Псковской области за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Основная масса заболевших - жители Пскова. В городе зафиксировано 362 новых пациента. 119 случаев выявлено в Великих Луках. Остальные заражения распределены по районам.
С момента начала пандемии коронавирусом в регионе заболели уже 86 990 человек. В списке скончавшихся от COVID-19 в минувшие сутки - три человека. Всего умерли 1 525 человек.
Больничные листы закрыл 121 человек, всего выздоровели 73 984 человека.
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