Почти тысяча новых случаев COVID-19 зарегистрирована в Псковской области

12:13, 18 февраля 2022, ПАИ

997 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Псковской области за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Основная масса заболевших - жители Пскова. В городе зафиксировано 362 новых пациента. 119 случаев выявлено в Великих Луках. Остальные заражения распределены по районам.

С момента начала пандемии коронавирусом в регионе заболели уже 86 990 человек. В списке скончавшихся от COVID-19 в минувшие сутки - три человека. Всего умерли 1 525 человек.

Больничные листы закрыл 121 человек, всего выздоровели 73 984 человека.