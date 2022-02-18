В псковских МФЦ начали принимать заявления от инвалидов на получение электронного сертификата

12:35, 18 февраля 2022, ПАИ

С сегодняшнего дня территориальные отделения Многофункционального центра на территории Псковской области принимают заявления от граждан с инвалидностью на получение электронного сертификата для обеспечения техническими средствами реабилитации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Для подачи заявления нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а в заявлении указать номер действующей банковской карты платежной системы «Мир», выпущенной любым банком Российской Федерации. Непременным условием для инвалидов и пострадавших на производстве является наличие индивидуальной программы реабилитации, разработанной учреждением медико-социальной экспертизы, в которой определена нуждаемость заявителя в том или ином средстве реабилитации. Для ветеранов – заключение об обеспечении, выданное врачебной комиссией медицинской организации.

По истечении пяти дней со дня подачи заявления гражданин получит по почте или лично информационное сообщение с приложением выписки из реестра электронных сертификатов.

Сертификат технических средств реабилитации – это электронная запись в реестре, которая привязывается к номеру карты получателя. Сами денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. В момент покупки он работает как банковская карта, деньги мгновенно списываются и поступают продавцу.

Заявление на оформление сертификата можно подать на портале госуслуг или лично при посещении регионального отделения Фонда социального страхования по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 7 или в офисах уполномоченных представителей учреждения в районах области.