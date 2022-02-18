Мокрый снег с дождем и до +4 градусов ожидается в Псковской области 19 февраля
19 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью небольшие. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Температура по области составит от -1 до +4 градусов.
Атмосферное давление низкое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
18 февраля 2022
Борис Елкин ответил на главные вопросы псковичей по поводу реконструкции Советского моста
18 февраля 2022
Транспортные полицейские организовали для псковских школьников акцию «Безопасное поведение детей на железной дороге»