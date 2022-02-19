4 градуса тепла и мокрый снег прогнозируется в Псковской области 19 февраля

09:03, 19 февраля 2022, ПАИ

19 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью небольшие. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Температура по области составит от -1 до +4 градусов.

Атмосферное давление низкое.