«Экопром» публикует список площадок для раздельного сбора отходов в Пскове

13:29, 18 февраля 2022, ПАИ

Раздельный сбор отходов - неотъемлемая часть современной жизни. Если вы только начинаете разделять мусор и не знаете, куда его можно складировать, филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») подготовил список площадок в городе Пскове, где расположены контейнеры компании для раздельного сбора отходов.

Как рассказали в «Экопроме», все содержимое желтых контейнеров для вторсырья и сеток для ПЭТ-бутылок забирает отдельная машина и везет на сортировочный комплекс в деревню Котово.

Регоператор продолжит публиковать списки адресов с контейнерными площадками для раздельного сбора отходов на территории Псковской области.