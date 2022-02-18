«Экопром» публикует список площадок для раздельного сбора отходов в Пскове
Раздельный сбор отходов - неотъемлемая часть современной жизни. Если вы только начинаете разделять мусор и не знаете, куда его можно складировать, филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») подготовил список площадок в городе Пскове, где расположены контейнеры компании для раздельного сбора отходов.
Как рассказали в «Экопроме», все содержимое желтых контейнеров для вторсырья и сеток для ПЭТ-бутылок забирает отдельная машина и везет на сортировочный комплекс в деревню Котово.
Регоператор продолжит публиковать списки адресов с контейнерными площадками для раздельного сбора отходов на территории Псковской области.
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