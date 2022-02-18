Каток в Финском парке Пскова демонтируют к Масленице
Каток в Финском парке Пскова демонтируют к Масленице, сообщил в прямом эфире в Instagram глава администрации города Борис Елкин.
Он отметил, что сразу после появления каток пользовался большой популярностью и у горожан, и у туристов. «Однако в связи с потеплением придётся его демонтировать. Мы понимаем, что и дальше погода будет плюсовая. В таких условиях содержать каток не представляется возможным. К тому же здесь планируется проведение масленичных мероприятий», - напомнил Борис Елкин.
Вместо катка появятся фотозоны, куда можно будет прийти всей семьёй, заработает ремесленная ярмарка и фуд-зона. «Этот момент еще обсудим с Роспотребнадзором», - уточнил Борис Елкин.
Слышали ли вы про биткоин?
Борис Елкин ответил на главные вопросы псковичей по поводу реконструкции Советского моста
Транспортные полицейские организовали для псковских школьников акцию «Безопасное поведение детей на железной дороге»