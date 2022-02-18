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Общество

Каток в Финском парке Пскова демонтируют к Масленице

Каток в Финском парке Пскова демонтируют к Масленице, сообщил в прямом эфире в Instagram глава администрации города Борис Елкин.

Он отметил, что сразу после появления каток пользовался большой популярностью и у горожан, и у туристов. «Однако в связи с потеплением придётся его демонтировать. Мы понимаем, что и дальше погода будет плюсовая. В таких условиях содержать каток не представляется возможным. К тому же здесь планируется проведение масленичных мероприятий», - напомнил Борис Елкин.

Вместо катка появятся фотозоны, куда можно будет прийти всей семьёй, заработает ремесленная ярмарка и фуд-зона. «Этот момент еще обсудим с Роспотребнадзором», - уточнил Борис Елкин.

 

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