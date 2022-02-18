Парад Победы планируют провести в Пскове в этом году

13:52, 18 февраля 2022, ПАИ

В Пскове уже планируют парад в честь Дня Победы. Как сообщил в своём Instagram глава администрации Пскова Борис Елкин, этот вопрос уже обсуждается с администрацией Псковской области.

«Есть определённые наработки и по месту. Пока не совсем ясен формат, так как непонятно, какие на тот момент будут коронавирусные ограничения. Пока парад проводить планируем, место определено. Всё объявим ближе к дате», - пояснил Борис Елкин.