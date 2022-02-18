Великолукские студенты завоевали бронзовые награды Кубка Европы по самбо

14:04, 18 февраля 2022, ПАИ

Великолукские студенты завоевали бронзовые награды Кубка Европы по самбо. Как сообщили в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, с 11 по 14 февраля в Минске состоялся Кубок Европы по самбо, в соревнованиях приняли участие команды из одиннадцати государств.

В состав 33 представителей российской школы самбо были призваны двое студентов академии, воспитанники Калининградской федерации самбо и дзюдо. Спортсмены завоевали две бронзовые медали, уступив лишь по одному поединку.

Одно из двух третьих мест среди девушек массой до 54 кг заняла студентка первого курса ВЛГАФК, недавняя вице-чемпионка молодежного первенства России Елизавета Сыщикова.

Кроме того, третьим среди мужчин весом до 71 кг в спортивном самбо стал студент ВЛГАФК, мастер спорта России и бронзовый призер чемпионата Европы Геворг Гзирян. Уступив в стартовом поединке будущему вице-чемпиону турнира из Армении, россиянин следом уверенно выиграл две встречи подряд у оппонентов из Белоруссии и Молдавии.