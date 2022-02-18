52 человека в Псковской области скончались от отравлений в 2021 году

14:43, 18 февраля 2022, ПАИ

52 человека в Псковской области скончались от отравлений в 2021 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

В прошлом году 207 человек получили острые отравления химической этиологии, что на 2,9% выше, чем в 2020-м. При этом, если брать во внимание статистику за 10 лет, зафиксировано снижение их количества на 43,6%.

25,1% всех отравлений закончились летально, одному из погибших не было 14 лет, еще один летальный случай зафиксирован в возрастной группе 15-17 лет. Количество отравлений, закончившихся летальным исходом, по сравнению с 2020 годом выше на 30%. В динамике за 10 лет наблюдается тенденция к снижению на 16,4%.

Среди мужчин было зафиксировано 115 случаев отравлений, среди женщин – 92. Доля отравлений детского населения (0-14 лет) среди всех случаев отравлений составляет 20,8 %, подросткового населения (15-17 лет) – 4,8 %. Наибольшее количество отравлений зафиксировано среди взрослого населения – 74,4%.