Более 50 протоколов составили на псковские управляющие компании

14:28, 18 февраля 2022, ПАИ

По факту ненадлежащей уборки снега в псковских дворах контрольное управление составило более 50 протоколов об административных правонарушениях. Об этом глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил в прямом эфире в своём Instagram-аккаунте.

Борис Елкин рассказал, что с подрядчиками, которые убирают город, постоянно ведётся претензионная работа и выписываются штрафы. Протоколы выписывают также и управляющим компаниям.

«На дорогах есть остатки льда, погодные условия нам помогли – несколько дней дождя позволили быстрее растопить лёд, но необходимо продолжать работу по вывозу снега и льда, работать с управляющими компаниями», - отметил Елкин.

Глава администрации города также подчеркнул, что болевой точкой остаются межквартальные проезды, на которые псковичи жалуются ежедневно. «Эти вопросы приходится в ручном режиме дорабатывать», - добавил он.